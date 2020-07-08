Более 200 резидентов ОЭЗ оформили в Подмосковье

В Московской области 207 организаций вошли в число резидентов особых экономических зон, сообщили в пресс-службе мининвеста региона. Для получения такого статуса нужно направить заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности, а также бизнес-план.

«Экспертный совет оценивает его и принимает решение о поддержке бизнес-плана и подписании соглашения с компанией или отказе в этом», — рассказала глава министерства Наталья Егорова.

Подобрать инвестплощадку можно на сайте invest.mosreg.ru, передает портал «Подмосковье сегодня». К примеру, сертификат резидента дали компании «Икс Ред Групп», которая занимается разработкой программного обеспечения. Организация будет работать в ОЭЗ «Дубна».

Ранее власти Оренбургской области направили в Министерство экономического развития России заявку на создание особой экономической зоны. В Орске и Соль-Илецке подготовили две площадки для инвесторов. Общая площадь ОЭЗ должна составить 274,6 га. Предполагаемый срок ее создания — конец этого года или начало следующего.