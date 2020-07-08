В «Росконтроле» дали рекомендации по выбору мороженого

Чтобы выбрать хорошее мороженое, эксперты «Росконтроля» советуют внимательно изучить состав и упаковку продукта. Об этом сообщается в среду, 8 июля, на сайте ведомства.

«На первом месте в настоящем мороженом в зависимости от сорта должны быть сливки или молоко. Не стоит бояться эмульгаторов, красителей и стабилизаторов, но желательно, чтобы таких ингредиентов было меньше и они были неискусственными и безопасными», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, не все эмульгаторы и стабилизаторы вредны для здоровья. Так, каррагинан, камедь рожкового дерева и гуаровая камедь делаются на растительной основе. Лучше отдавать предпочтение мороженому, выпущенному по ГОСТу, отмечает телеканал «360».

Перед покупкой следует оценить внешний вид мороженого. «Оно должно быть недеформированным и неповрежденным, не слишком мягким, без ощутимых (или видимых) кристалликов льда», — говорится в тексте.

Мятая пачка может указывать на то, что мороженое уже размораживалось, а растаявшее мороженое может быть опасно для здоровья из-за нарушенной микрофлоры.

Ранее в этот же день врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева сообщила, что отдыхающим на черноморских курортах не стоит покупать мороженое, чебуреки и другие продукты, которые продаются на пляже.

«Если вы собираетесь долго быть на берегу моря, не уходя на обед, возьмите с собой из дома хорошо вымытые фрукты или ягоды, обычную воду, может быть — даже вареную кукурузу. Но покупать их на пляже не стоит. Это касается и мороженого с молочными продуктами: на пляже они быстро портятся и могут лишить вас радости от отдыха на два-три дня в лучшем случае», — цитирует эксперта агентство городских новостей «Москва».

1 июля сообщалось, что спрос на мороженое упал с начала летнего сезона в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Продажи снизились на 8%, цена на товар в среднем возросла на 14% по сравнению с июнем прошлого года. Сейчас средняя цена составляет 66 рублей.

«Росконтроль» — частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически интересуются методами оценки продуктов, используемыми в компании. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.