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В УК появится статья за нарушение территориальной целостности России
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Песков прокомментировал инициативу о наказании за отчуждение земель РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Предложение дополнить Уголовный кодекс России новой статьей — о нарушении территориальной целостности страны — является депутатской, парламентской инициативой, у Кремля нет никакой позиции по ней. Об этом заявил журналистам в среду, 8 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Она сначала будет обсуждаться в парламенте, потом уже будем говорить о выработке какой-то позиции», — сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что после вступления в силу закона о поправках предстоит «напряженная законотворческая работа», добавив, что в рамках этой работы «будут появляться различные инициативы».

О том, что в УК РФ вводится статья о лишении свободы на срок до 10 лет за нарушение территориальной целостности России, заявил ранее в среду председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников.

По его словам, в рамках реализации норм о защите территориальной целостности страны разработали три проекта с изменениями в УК, Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно документу, нарушение российской территориальной целостности приравнивается к экстремистской деятельности.

Первый законопроект для реализации поправок в Конституцию о защите территориальной целостности внесут в Госдуму 8 июля.

Голосование по поправкам в Основной закон страны завершилось 1 июля. Изменения поддержали 77,92%, высказались против 21,27%. Итоговая явка по России составила 67,97%. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Поправки вступили в силу с 4 июля.

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