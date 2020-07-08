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В Москве коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого в среду сильного ветра и грозы с градом. Об этом 8 июля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12:00 до 3:00 четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 м/с. За весь период ожидается более 50% месячной нормы осадков», — цитирует чиновника агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что в готовность приведены все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве. «Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей», — уточнил Бирюков.

Приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды и защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли и транспорта. Также электросетевым организациям было дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

Заммэра призвал жителей города не выходить на улицу без особой необходимости. Он напомнил, что если непогода застала на улице, нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили. Пешеходам следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, пишет «Москва 24».

Накануне на столичный регион обрушилась сильная гроза, передает НСН. Шквалистый ветер повалил 94 дерева и рекламный щит в Подмосковье, а также 36 деревьев в Москве. Повреждены более 20 автомобилей.

Ранее 8 июля Гидрометцентр сообщил, что в столице ожидаются облачная погода, местами дожди с грозами. Воздух днем прогреется до +26…+28 градусов, ночью +12. Ветер южный, 5-10 м/с, возможны порывы до 17 м/с во время грозы.

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