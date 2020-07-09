Не прошли с даром: зачем тенгеры вылавливают жертв из кратера

Ядная Касада — экзотический праздник, который ежегодно устраивают яванские горцы, живущие у вулкана Бромо. Торжества длятся целый месяц и включают в себя множество ритуалов, но самый необычный из них — день жертвоприношений. Что и зачем бросают тенгеры в кратер вулкана — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Вулкан для тенгеров — божество. Они поклоняются ему, просят благословения, стараются одарить и задобрить
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Традиция совершать жертвоприношения на 14-й день праздника существует уже несколько столетий
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Местная легенда гласит, что у принцессы Роро, правившей здесь в XV веке, не было детей. Вместе с мужем они долго молились и просили послать им детей. Им пообещали 24 ребенка с условием, что 25-го они принесут в жертву, бросив его в кратер вулкана
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
С тех пор в кратер ежегодно летят цветы, деньги, овощи, рис, фрукты, зелень...
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Те, кто побогаче, отправляют к богу кур, овец, коз и другую живность
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Кто-то отправляет дары божеству, а кто-то их ловит. И это никого не смущает
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Считается, что побывавшая в кратере, но спасшаяся живность приносит удачу
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Необычный ритуал привлекает на остров тысячи туристов, которые поднимаются в горы вместе с нагруженными дарами тенгерами
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Благодаря празднику Ядная Касада, Бромо стал самым известным и посещаемым вулканом Индонезии. А тенгеры получили возможность подзаработать — на предоставлении туристам крова, лошадей для подъема в гору, продаже сувениров и национальной снеди
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