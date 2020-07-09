Не прошли с даром: зачем тенгеры вылавливают жертв из кратера

Местная легенда гласит, что у принцессы Роро, правившей здесь в XV веке, не было детей. Вместе с мужем они долго молились и просили послать им детей. Им пообещали 24 ребенка с условием, что 25-го они принесут в жертву, бросив его в кратер вулкана