Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия получила заявки на поставки препарата от COVID-19 от других стран
Наука
Российские ученые нашли новый подход к лечению ВИЧ
Происшествия
Около 100 деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье
Общество
Захарова опровергла информацию о назначении послом в другой стране
Общество
В УК появится статья за нарушение территориальной целостности России

СБУ начала обыски в мэрии Одессы

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины проводит обыски в городском совете Одессы. Об этом в среду, 8 июля, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-офицера управления СБУ в Одесской области Анну Шевчук.

Вечный суд: как Украина расследует трагедию 2 мая в Одессе
Что изменилось при президенте Зеленском

«Там [в мэрии] сотрудники СБУ проводят определенные следственные действия — выемку документов по поручению прокуратуры. Ранее мы сообщали о злоупотреблениях в различных департаментах горсовета. И вот сейчас в рамках этих уголовных дел мы выполняем поручение прокуратуры», — сказала она.

По данным новостного портала «Думская.net», обыски связаны с операциями, которые проводились с коммунальной землей.

На прошлой неделе в городском совете Одессы также проводились обыски детективами Национального антикоррупционного бюро Украины. Они проходили в рамках дела о завладении имуществом местной общины.

В начале июня обыски прошли в мэрии Оренбурга. Следственные действия проводились в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Однако, о каком именно деле идет речь, представитель ведомства не сказал.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020