СБУ начала обыски в мэрии Одессы

Служба безопасности Украины проводит обыски в городском совете Одессы. Об этом в среду, 8 июля, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-офицера управления СБУ в Одесской области Анну Шевчук.

«Там [в мэрии] сотрудники СБУ проводят определенные следственные действия — выемку документов по поручению прокуратуры. Ранее мы сообщали о злоупотреблениях в различных департаментах горсовета. И вот сейчас в рамках этих уголовных дел мы выполняем поручение прокуратуры», — сказала она.

По данным новостного портала «Думская.net», обыски связаны с операциями, которые проводились с коммунальной землей.

На прошлой неделе в городском совете Одессы также проводились обыски детективами Национального антикоррупционного бюро Украины. Они проходили в рамках дела о завладении имуществом местной общины.

В начале июня обыски прошли в мэрии Оренбурга. Следственные действия проводились в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Однако, о каком именно деле идет речь, представитель ведомства не сказал.