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Подруга Ефремова рассказала о его состоянии после ДТП

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Фото: ТАСС/Пресс служба Таганского суда
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У актера Михаила Ефремова был ужас на лице, когда его подруга, ресторатор Татьяна Беркович, одной из первых приехала на место ДТП на Смоленской площади и застала артиста уже на заднем сиденье полицейской машины. Об этом она рассказала изданию Starhit.

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«Увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове», — сообщила она.

По словам Беркович, Ефремов спросил у нее, что с водителем фургона, в который врезался его джип, а затем он попросил ее поехать в больницу к пострадавшему, передает НСН.

В медицинском учреждении она провела всю ночь. По ее словам, первым туда приехал начальник Сергея Захарова, а через 40 минут — Ирина, гражданская жена пострадавшего. Беркович рассказала, что никто не думал, что тот умрет, — врачи говорили, что он получил тяжелые травмы, но не при смерти.

Также ресторатор рассказала, что Ефремов находится в растерянном состоянии — двое суток он даже не мог говорить. По ее мнению, актер будет корить себя за произошедшее до конца дней. При этом Беркович отметила, что он — не запойный алкоголик, и никогда не позволял себе садиться за руль в пьяном виде, сообщает телеканал «360».

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров, пишет «Федеральное агентство новостей». Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 11 июня Захарова проводили в последний путь.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян и даже заявлял о намерении вылечить Захарова, утверждая, что у него «денег до… (нецензурно)». Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков, уточняет телеканал «Звезда».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

6 июля Ефремову было предъявлено обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции. В настоящее время артист находится под домашним арестом.

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