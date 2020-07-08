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Кобылкин прокомментировал планы «Норникеля» оспорить размер ущерба от ЧП

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии в Норильске, произошедшей 29 мая из-за разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива, — два несопоставимых понятия. Такую позицию главы Минприроды Дмитрия Кобылкина распространила в среду, 8 июля, пресс-служба ведомства в ответ на сообщение «Норникеля», который оспаривает размер вреда окружающей среде, рассчитанный Росприроднадзором.

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«В соответствии с законодательством об охране окружающей среды юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме», — приводит «Интерфакс» слова Кобылкина.

Он отметил, что если «Норникель» готов доказать в суде, что невиновен в розливе топлива на своих объектах в Норильске, у него «есть такое право». «Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб», — пояснил министр.

Суждения о том, что в зачет могут пойти затраты на реализацию «серного проекта» компании, предусматривающего снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Кобылкин назвал «не более чем разговорами». Он пояснил, что эти средства не могут быть зачтены, поскольку «не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации».

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Это привело к разливу более 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне аварии объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

В конце июня российское правительство одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.

В «Норникеле» сообщили 2 июля, что основные работы по ликвидации последствий ЧП в Норильске будут окончены до наступления зимы.

Позже, 6 июля, Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей. «Норникель» заявил 8 июля о готовности оспорить озвученный размер ущерба после ЧП. Однако компания подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

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