В Москве пропал топ-менеджер КамАЗа Артем Головатый. Об этом 8 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, заявление о пропаже подала его супруга. Предварительно, Головатый 5 июля вышел из дома на Новочеремушкинской улице и не вернулся. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Головатый родился в Набережных Челнах. Он окончил Технический колледж КамАЗа по специальности «автоматизация и программирование», а затем Московский институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности «вычислительная техника, автоматизированные комплексы, системы и сети».

В 2013 году возглавил Центр информационных и коммуникационных технологий КамАЗа.

Ранее, 7 июля, стало известно, что в Республике Карелия пропал школьник. В субботу, 4 июля, он в период времени с 10 до 19 часов ушел из дома.