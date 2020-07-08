Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия получила заявки на поставки препарата от COVID-19 от других стран
Наука
Российские ученые нашли новый подход к лечению ВИЧ
Происшествия
Около 100 деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье
Общество
Захарова опровергла информацию о назначении послом в другой стране
Общество
В УК появится статья за нарушение территориальной целостности России

В Москве пропал топ-менеджер КамАЗа

0
Фото: LinkedIn
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве пропал топ-менеджер КамАЗа Артем Головатый. Об этом 8 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

По сведениям телеканала, заявление о пропаже подала его супруга. Предварительно, Головатый 5 июля вышел из дома на Новочеремушкинской улице и не вернулся. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Головатый родился в Набережных Челнах. Он окончил Технический колледж КамАЗа по специальности «автоматизация и программирование», а затем Московский институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности «вычислительная техника, автоматизированные комплексы, системы и сети».

В 2013 году возглавил Центр информационных и коммуникационных технологий КамАЗа.

Ранее, 7 июля, стало известно, что в Республике Карелия пропал школьник. В субботу, 4 июля, он в период времени с 10 до 19 часов ушел из дома.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020