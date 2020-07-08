В Подмосковье шесть аппаратов КТ вернули к работе в штатном режиме

Шесть компьютерных томографов (КТ) в медицинских учреждениях Московской области начали возвращать к плановому режиму работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава в среду, 8 июля.

«В период пандемии КТ-аппараты применялись для обследования пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию. Теперь по мере улучшения ситуации мы возвращаемся к плановой работе и проводим дезинфекцию тяжелого оборудования», — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

В привычном режиме аппараты КТ заработают в Одинцовской, Серпуховской центральной районной, Лобненской центральной городской, Ивантеевской больницах, Московском областном госпитале ветеранов войн и в МОНИКИ. Кроме того, до конца недели исследования на томографе будут доступны в Чеховской областной больнице.

Работа с аппаратами КТ ведется с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, сотрудники пользуются средствами индивидуальной защиты, и соблюдается режим дезинфекции помещений и оборудования.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 65% столичных КТ-центров возобновили плановый прием пациентов.

В конце мая стало известно, что московские врачи собрали самую крупную в мире базу данных с компьютерными томограммами органов грудной клетки пациентов с признаками коронавирусной инфекции.