Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия получила заявки на поставки препарата от COVID-19 от других стран
Наука
Российские ученые нашли новый подход к лечению ВИЧ
Происшествия
Около 100 деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье
Общество
Захарова опровергла информацию о назначении послом в другой стране
Общество
В УК появится статья за нарушение территориальной целостности России

В Подмосковье шесть аппаратов КТ вернули к работе в штатном режиме

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть компьютерных томографов (КТ) в медицинских учреждениях Московской области начали возвращать к плановому режиму работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава в среду, 8 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«В период пандемии КТ-аппараты применялись для обследования пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию. Теперь по мере улучшения ситуации мы возвращаемся к плановой работе и проводим дезинфекцию тяжелого оборудования», — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

В привычном режиме аппараты КТ заработают в Одинцовской, Серпуховской центральной районной, Лобненской центральной городской, Ивантеевской больницах, Московском областном госпитале ветеранов войн и в МОНИКИ. Кроме того, до конца недели исследования на томографе будут доступны в Чеховской областной больнице.

Работа с аппаратами КТ ведется с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, сотрудники пользуются средствами индивидуальной защиты, и соблюдается режим дезинфекции помещений и оборудования.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 65% столичных КТ-центров возобновили плановый прием пациентов.

В конце мая стало известно, что московские врачи собрали самую крупную в мире базу данных с компьютерными томограммами органов грудной клетки пациентов с признаками коронавирусной инфекции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020