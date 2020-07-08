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ГБР обвинила пограничника в незаконной переправке Порошенко на Мальдивы

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Фото: ТАСС/Zuma
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На Украине бывшего пограничника обвинили в незаконной переправке через границу в 2018 году являвшегося тогда президентом страны Петра Порошенко, его семьи и других лиц. Об этом в среду, 8 июля, сообщается на сайте украинского Государственного бюро расследований (ГБР).

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Находясь на тот момент в должности руководителя военной части Государственной пограничной службы Украины, подозреваемый содействовал незаконной переправке людей через границу с использованием служебного положения. Это грозит наказанием по ч. 2 ст. 332 украинского Уголовного кодекса. Следователи считают, что экс-пограничник приказал подчиненным пропустить Порошенко через границу вне существующего пункта пропуска. За такое нарушение предусматривается лишение свободы на срок до семи лет.

В январе 2018 года пятый президент Украины отдыхал с семьей на Мальдивах. Позже появилась информация, что они вылетели по паспортам на чужие имена. По факту незаконного пересечения границы на Украине было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса страны.

На Украине против Порошенко возбуждено более 10 уголовных дел. 5 июля экс-президент заявил о готовности сесть в тюрьму ради спасения своей страны.

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