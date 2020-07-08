Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тыс.

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в России составило 700 792. Об этом в среду, 8 июля, сообщает официальный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего пациентов с COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Москве (621) и Санкт-Петербурге (295). В общей сложности за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 6562 заболевших.

13 дней число выявляемых случаев не составляет более 7 тыс. В относительном выражении суточный прирост второй день подряд не превышает 0,9%, сообщает ТАСС.

В целом, с начала эпидемии коронавируса, в России от COVID-19 вылечились 472 511 пациентов. Общее количество летальных исходов — 10 667.

В настоящее время, по данным Роспотребнадзора, около 275,7 тыс. россиян остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19.

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