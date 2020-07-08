Захарова опровергла информацию о ее назначении послом в другой стране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию о ее назначении послом в одной из зарубежных стран слухами, на которые ей некогда обращать внимание. Об этом она в среду, 8 июля, рассказала в интервью «РИА Новости».

«Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать. Просто раньше не было слова «фейк», исходили из вашего же понятия — слухи. Потом все это превратилось в фейки, дезинформацию и так далее. Кто-то это делает, кому-то это интересно, кто-то в это все играет... Могу только этим людям посочувствовать. Мне даже некогда это читать. Многое мне рассказывают друзья, знакомые, но мне просто некогда обращать на это внимание», — заявила представитель МИД.

В начале июня президент России Владимир Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. После этого в Telegram и СМИ появилась информация, что представитель МИД якобы прошла согласования и готовится стать послом в одной из стран.

Чрезвычайный и полномочный посол — самый высокий дипломатический ранг в СССР, затем в России. После ухода с дипломатической службы носитель получает звание чрезвычайного и полномочного посла в отставке.