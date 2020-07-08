Более сотни домов капитально отремонтировали в Амурской области

За первое полугодие количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в Амурской области выросло в два раза. С января по июнь введено в эксплуатацию 105 домов, сообщили в региональном правительстве.

Инженерные системы отремонтировали в 10 домах, лифты — в 26 домах, крыши — в 53 домах. В 16 домах установили общедомовые приборы учета. За аналогичный период 2019 года в Приамурье были выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 48 домах, передает asn24.ru. Согласно краткосрочному плану в этом году капитальный ремонт должен быть выполнен в 217 многоквартирных домах. Уровень собираемости взносов с граждан в июне составил 96,7%.

Как сообщалось в начале июня, для замены всех старых лифтов в России необходимо дополнительно 150 млрд рублей. Средств, которые собирают граждане на ремонт домов, недостаточно. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР). Подошел к концу срок эксплуатации уже более чем 95 тыс. лифтов, ежегодно к ним прибавляется по 10 тыс. До 2025 года (срок установлен техрегламентом Таможенного союза) необходимо заменить 144 тыс. подъемников, но в программы капремонта включено лишь 85 тыс.