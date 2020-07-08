СЖР рассказал о погибших от COVID-19 журналистах в России

В России шестеро журналистов погибли от COVID-19 за время пандемии коронавируса, более 500 из них заболели. Об этом рассказал «Российской газете» 7 июля председатель Союза журналистов России (СЖР), телеведущий Владимир Соловьев.

По словам собеседника издания, многие журналисты «проявляли профессиональное мужество», заходя в «красные зоны» больниц, и «делали репортажи с больничной койки». Он отметил, что так, например, работал Антон Верницкий из программы «Время». Прямые эфиры из зоны карантина вел активный член СЖР Николай Долгачев с канала «Россия-24».

Соловьев рассказал, что союзу вместе с другими общественными организациями удалось добиться государственной поддержки для журналистских коллективов. Он добавил, что при активном участии союза 25 мая правительство приняло постановление о государственной поддержке СМИ.

Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность в области СМИ, вошли в список отраслей российской экономики, которые наиболее пострадали в результате пандемии. Среди мер поддержки, по словам телеведущего, кредиты, отсрочки на уплату налогов, мораторий на банкротство, снижение налоговой нагрузки и страховых взносов.

Ранее, 1 июля, неправительственная организация Press Emblem Campaign сообщила, что за последние четыре месяца от коронавируса умерли 186 журналистов из 35 стран.

В июне зафиксировали 59 летальных исходов. Однако реальный общий показатель еще выше, поскольку не все страны могут предоставить полную информацию о течении эпидемии и не всех погибших протестировали на наличие коронавирусной инфекции.

Первое место по смертности среди представителей прессы принадлежит Латинской Америке, где от COVID-19 скончались 93 журналиста.