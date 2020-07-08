Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 472 тыс. человек
Общество
В России за сутки выявили 6562 случая заболевания COVID-19
Происшествия
Около 100 деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье
Общество
Захарова опровергла информацию о ее назначении послом в другой стране
Общество
В УК появится статья за нарушение территориальной целостности России

Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде

0
Фото: ctv7.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в среду, 8 июля, пишет издание «Пульс Хакасии».

Без грамма и сомнений: зачем рисковать, если можно этого не делать
Почему иногда лучше пройтись пешком, а не садиться за руль

Сообщается, что градоначальника в ночь на среду в сопровождении инспекторов ДПС доставили в Саяногорскую городскую больницу на медосвидетельствование. Сам Валов информацию подтвердил.

«Чтобы пресечь всякие сплетни и кривотолки, сообщаю вам достоверную информацию о дорожном происшествии, участником которого я стал. Сегодня ночью наряд ДПС действительно остановил автомобиль, которым я управлял, и предложил мне пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Я согласился на такое освидетельствование только в медицинском учреждении. С сотрудниками полиции мы вместе проехали в больницу Саяногорска, и я сдал тест. Он оказался положительным», — написал мэр в своем Facebook.

Однако Валов указал, что результаты теста оказались ошибочными из-за медикаментов, которые он регулярно принимает. Градоначальник сообщил, что протокол будет рассмотрен 17 июля в мировом суде.

По словам мэра, до тех пор он отправляется в отпуск. Валов подчеркнул, что готов слушать критику в свой адрес по рабочим вопросам, но обсуждение его личной жизни публично не представляется ему возможным.

«Я готов к любому развитию событий и после отпуска обязательно продолжу свою работу на благо Саяногорска», — добавил он.

Издание отмечает, что для Валова это уже не первый случай пьяной езды. В 2012 году по его вине произошло ДТП на трассе Абакан — Саяногорск. Градоначальник скрылся с места происшествия. Указано, что именно за это происшествие он был уволен с поста гендиректора медиахолдинга «Юг Сибири».

27 мая автомобиль мэра столицы Республики Ингушетия города Магаса Руслана Арсамакова вылетел с моста в кювет. В результате инцидента никто не пострадал.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020