Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде

В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в среду, 8 июля, пишет издание «Пульс Хакасии».

Сообщается, что градоначальника в ночь на среду в сопровождении инспекторов ДПС доставили в Саяногорскую городскую больницу на медосвидетельствование. Сам Валов информацию подтвердил.

«Чтобы пресечь всякие сплетни и кривотолки, сообщаю вам достоверную информацию о дорожном происшествии, участником которого я стал. Сегодня ночью наряд ДПС действительно остановил автомобиль, которым я управлял, и предложил мне пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Я согласился на такое освидетельствование только в медицинском учреждении. С сотрудниками полиции мы вместе проехали в больницу Саяногорска, и я сдал тест. Он оказался положительным», — написал мэр в своем Facebook.

Однако Валов указал, что результаты теста оказались ошибочными из-за медикаментов, которые он регулярно принимает. Градоначальник сообщил, что протокол будет рассмотрен 17 июля в мировом суде.

По словам мэра, до тех пор он отправляется в отпуск. Валов подчеркнул, что готов слушать критику в свой адрес по рабочим вопросам, но обсуждение его личной жизни публично не представляется ему возможным.

«Я готов к любому развитию событий и после отпуска обязательно продолжу свою работу на благо Саяногорска», — добавил он.

Издание отмечает, что для Валова это уже не первый случай пьяной езды. В 2012 году по его вине произошло ДТП на трассе Абакан — Саяногорск. Градоначальник скрылся с места происшествия. Указано, что именно за это происшествие он был уволен с поста гендиректора медиахолдинга «Юг Сибири».

27 мая автомобиль мэра столицы Республики Ингушетия города Магаса Руслана Арсамакова вылетел с моста в кювет. В результате инцидента никто не пострадал.