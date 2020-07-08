Популярная вирусология: беспорядки в Сербии из-за COVID-19

7 июля президент Сербии Александр Вучич объявил об ужесточении мер по борьбе с пандемией COVID-19, в частности о введении в Белграде комендантского часа. Это вызвало волну возмущения среди жителей страны. В частности, в Белграде в ночь на среду развернулись настоящие уличные бои. Подробности — в фотогалерее «Известий»