Популярная вирусология: беспорядки в Сербии из-за COVID-19
Популярная вирусология: беспорядки в Сербии из-за COVID-19
2020-07-08 11:07:44
2020-07-08 11:07:44
2020-07-08 11:07:44
2020-07-08 11:07:44
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Введение комендантского часа привело к массовым манифестациям
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Milos Miskov
7 июля президент Сербии Александр Вучич объявил об ужесточении мер по борьбе с пандемией COVID-19, в частности о введении в Белграде комендантского часа. Это вызвало волну возмущения среди жителей страны. В частности, в Белграде в ночь на среду развернулись настоящие уличные бои. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Milos Miskov
Демонстранты нападали на полицейских и сожгли несколько автомобилей
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