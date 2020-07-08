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Популярная вирусология: беспорядки в Сербии из-за COVID-19

Введение комендантского часа привело к массовым манифестациям
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Беспорядки в Белграде
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Milos Miskov
7 июля президент Сербии Александр Вучич объявил об ужесточении мер по борьбе с пандемией COVID-19, в частности о введении в Белграде комендантского часа. Это вызвало волну возмущения среди жителей страны. В частности, в Белграде в ночь на среду развернулись настоящие уличные бои. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Беспорядки в Белграде
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Milos Miskov
Демонстранты нападали на полицейских и сожгли несколько автомобилей
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Беспорядки в Белграде
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Mustafa Talha Ozturk
В стране уже около 17 тыс. больных коронавирусной инфекцией, в больницах не хватает мест
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Беспорядки в Белграде
Фото: REUTERS/Marko Djurica
В своем выступлении Вучич назвал ситуацию в Сербии критической
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Беспорядки в Белграде
Фото: REUTERS/Mitar Mitrovic
Наиболее радикально настроенные участники протестов ворвались в здание парламента
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Беспорядки в Белграде
Фото: REUTERS/Marko Djurica
Хулиганы бросали в полицию камни, фаеры и другие предметы
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Беспорядки в Белграде
Фото: REUTERS/Marko Djurica
Карантин был снят в Сербии еще в начале июня
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Беспорядки в Белграде
Фото: REUTERS/Marko Djurica
Для разгона демонстрантов полиции пришлось использовать слезоточивый газ
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Беспорядки в Белграде
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
По оценкам полиции, у парламента собрались около 5 тыс. активистов
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Беспорядки в Белграде
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
Как сообщили сербские власти, возглавили протест оппозиционеры Даниел Кнежевич и Срджан Ного
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Беспорядки в Белграде
Фото: REUTERS/Marko Djurica
Точное количество задержанных пока неизвестно, пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов
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Беспорядки в Белграде
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
С 8 июля в Сербии запрещено собираться в помещении или на улице числом более пяти человек. Ношение масок обязательно
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