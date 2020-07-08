Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 472 тыс. человек
Общество
В России за сутки выявили 6562 случая заболевания COVID-19
Происшествия
Около 100 деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье
Общество
Захарова опровергла информацию о ее назначении послом в другой стране
Общество
В УК появится статья за нарушение территориальной целостности России
Сюжет:

Число новых случаев COVID-19 в Москве за месяц снизилось на 31%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве за последние сутки подтвержден 621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 8 июля, сообщил столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Таким образом, уже на протяжении двух месяцев динамика новых случаев заболевания в городе остается отрицательной. Только за минувший месяц этот показатель сократился на 31%.

39,7% новых заболевших составили жители столицы в возрасте от 18 до 45 лет, 50,2% — горожане старше 46 лет. Среди выявленных за последние сутки случаев инфицирования есть и дети — около 10%.

Отмечается, что все пациенты, а также контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением.

Общее число случаев инфицирования в Москве составило 226 795. За весь период распространения COVID-19 скончались 4027, выздоровели 160 913 пациентов.

Всего в стране на сегодняшний день, по данным портала стопкоронавирус.рф, положительные результаты тестов на коронавирус были установлены у 700 792 человек. Количество летальных исходов составило 10 667, поправились 472 511 заболевших.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020