Число новых случаев COVID-19 в Москве за месяц снизилось на 31%

В Москве за последние сутки подтвержден 621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 8 июля, сообщил столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом, уже на протяжении двух месяцев динамика новых случаев заболевания в городе остается отрицательной. Только за минувший месяц этот показатель сократился на 31%.

39,7% новых заболевших составили жители столицы в возрасте от 18 до 45 лет, 50,2% — горожане старше 46 лет. Среди выявленных за последние сутки случаев инфицирования есть и дети — около 10%.

Отмечается, что все пациенты, а также контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением.

Общее число случаев инфицирования в Москве составило 226 795. За весь период распространения COVID-19 скончались 4027, выздоровели 160 913 пациентов.

Всего в стране на сегодняшний день, по данным портала стопкоронавирус.рф, положительные результаты тестов на коронавирус были установлены у 700 792 человек. Количество летальных исходов составило 10 667, поправились 472 511 заболевших.

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