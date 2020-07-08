Жители Челябинска ремонтируют дороги своими силами

Жители Советского района Челябинска ремонтируют дороги своими силами. Общими усилиями собрали около 250 тыс. рублей. Наняли тяжелую технику, купили асфальтный срез, оставшийся после ремонта в других районах. В результате удалось отремонтировать почти 800 м дорожного полотна. По словам руководства Советского района, в бюджете не хватает денег на полноценный ремонт дорог. Прокуратура уже составила иск к местным властям с требованием заставить чиновников выполнить свою работу.