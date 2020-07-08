В России запустили программу по доступной аренде автомобилей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Каршеринговые компании получат субсидии от государства на покупку транспортных средств. Правительство покроет до 25% цены приобретаемой машины. Важное условие — авто должны быть произведены в России. Новый проект поможет реализовать 14 тыс. отечественных машин. Предполагается, что из-за льготных условий каршеринг в нашей стране станет дешевле.