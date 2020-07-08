Сбербанк в I полугодии увеличил объем выдачи кредитов гражданам

Сбербанк за I полугодие 2020 нарастил объем кредитования населения на 4%, и на 5,7% кредиты корпоративному сектору. Об этом свидетельствует отчет финансового агрегатора по РБСУ на 1 июля.

Кредиты гражданам страны увеличились с 7,244 триллиона рублей на 1 января до 7,533 трлн рублей. Объем кредитов юрлицам на 1 июля увеличился до 14,091 трлн рублей с 13,329 трлн на начало года.

«В июне мы увидели явное восстановление экономической активности, что привело к росту спроса на кредитование как со стороны корпоративных клиентов, так и населения. Положительная динамика в транзакционном бизнесе способствовала увеличению комиссионного дохода. При этом объем заявок на реструктуризации, связанные с COVID-19, заметно снижается», — отметила финансовый директор банка Александра Бурико.

Из отчетности также следует, что средства физических лиц в банке за первые шесть месяцев текущего года выросли на 5,5% — до 14,38 трлн рублей на 1 июля 2020 года, а средства юридических лиц — на 7,8%, до 7,17 трлн рублей.

При этом в июне в сравнении с предыдущим месяцем объем средств вкладчиков увеличился на 2,7%. Средства физических лиц увеличились на 3%, в том числе за счет выплат в рамках государственной программы поддержки семей с детьми, а средства юридических лиц возросли на 2,1%.

2 июля стало известно, что обороты операций с участием Сбербанка в системе быстрых платежей (СБП) достигли 21%.