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Цена золота показала максимум за последние 9 лет

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Цена золота на нью-йоркской бирже Comex показала максимум за последние 9 лет. Стоимость тройской унции превысила отметку в $1800, сейчас она составляет 1807 долларов. В общей сложности, с конца прошлого года золото подорожало на 18%. Кроме того, на московской бирже акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" - выросли на на 1,5%. Цена серебра поднялась на 0,45% и достигла $18,62 за унцию. Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs отметили, что в следующие полгода рост стоимости драгоценных металлов продолжится. Золото может подорожать до $2000.

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