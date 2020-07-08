Более 1 млрд рублей перенаправлено в резервный фонд из нацпроекта «Культура»

Средства национального проекта «Культура» в размере 1,168 млрд рублей переведены в резервный фонд правительства России. Об этом в среду, 8 июля, сообщила заместитель министра культуры страны Ольга Ярилова.

«В резервный фонд направлены средства национального проекта «Культура» на 2020 год в объеме 1,168 млрд рублей. Эти изменения коснутся финансирования нескольких мероприятий: модернизация кинозалов, а также проведение фестивалей и выставок», — сказала Ярилова в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Она отметила, что число модернизированных кинозалов с 2020 года уменьшится на 140 единиц. Кроме того, перераспределение средств коснется и программы оцифровки материалов Госфильмофонда России.

«Также в настоящее время рассматривается вопрос перераспределения средств с Госфильмофонда на модельные библиотеки. Таким образом мы направляем дополнительные средства в регионы, чтобы в период, когда нельзя проводить массовые мероприятия, помочь с улучшением материальной базы библиотек», — заявила Ярилова.

В то же время, по словам замминистра, количество фестивалей и выставок в рамках нацпроекта не будет сокращено, однако изменится масштаб мероприятий — они станут более локальными.

Нацпроект «Культура» состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на его исполнение из бюджета в 2019–2024 годы планировалось потратить 113,5 млрд рублей.

В конце января Ярилова рассказала, что субъектам России удалось выполнить все показатели национального проекта «Культура» за 2019 год.