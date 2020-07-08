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Роспотребнадзор назвал число россиян под меднаблюдением из-за COVID-19

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Около 275,7 тыс. россиян остаются под наблюдением медиков в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 8 июля, говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 275 764 человек», — сообщает ведомство.

В Роспотребнадзоре указали, что за всё время было проведено более 21,7 млн тестов на коронавирус, из них 253 тыс. — за последние сутки.

Накануне бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для жителей России.

Он считает, что к осени в России у «большой прослойки населения» выработается иммунитет. Летом из-за ультрафиолета сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, «поэтому надо готовиться».

Ранее, 4 июля, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости, добавив, что это не вторая волна. При этом, по его словам, уверенности в том, что она вообще будет, нет.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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