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В Москве за сутки от коронавируса выздоровели еще 1195 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За минувшие сутки еще 1195 пациентов вылечились в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших за весь период эпидемии составил 160 913 человек. Об этом сообщила в среду, 8 июля, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — приводит слова Раковой сайт Мосгорздрава.

Накануне общее число вылечившихся от этого вируса в Москве составляло 159 718.

Вице-мэр напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания COVID-19, после лечения врачи назначают специальные исследования. При выписке те, за кем необходимо продолжать наблюдение, получают рекомендации.

Выписанным предлагается стать донорами плазмы. Сдать кровь может каждый в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Горожане, которые хотят стать донорами, проходят медицинское обследование и сдают анализы. Если у них не обнаружили противопоказания (ВИЧ, гепатиты, инфекционные заболевания, перенесенные операции и другие), а результаты определения антител показывают их наличие в достаточном количестве — донора приглашают сдать плазму.

Тем, кто выздоровел от коронавируса и хочет сдать плазму крови, нужно обратится на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16. Служба работает ежедневно с 9:00 до 19:00 мск.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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