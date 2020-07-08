В Благовещенске задержали вербовщика в ряды террористов

В Благовещенске задержали вербовщика в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и заключили под стражу до 6 сентября. Об этом сообщается в среду, 8 июля, на сайте Благовещенского городского суда Амурской области.

Задержанный является гражданином иностранного государства, в России находится временно. Следствие считает, что он причастен к распространению призывов к насильственным вооруженным действиям, оправданию радикальных взглядов «Исламского государства», символики организации и попыткам создания на территории Амурской области экстремистской ячейки.

«Вербовшик» должен был поддерживать террористическую деятельность и вовлекать в нее местных жителей и мигрантов. Он склонял людей к участию в боевых действиях за границей.

Иностранца обвиняют в в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, в том числе через СМИ и интернет, по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Калининграде четверых вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Задержанные занимались идеологической подготовкой трудовых мигрантов в регионе, чтобы потом переправить их в зону боевых действий. Всех четверых взяли под стражу.