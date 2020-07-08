Карлоса Гона обвинили в переводе $860 тыс. организатору своего побега

Прокуратура США утверждает, что бывший руководитель автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон перевел более $860 тыс. компании, владельцем которой является один из организаторов его побега из Японии. Об этом свидетельствуют материалы окружного суда США по округу Массачусетс, оказавшиеся 8 июля в распоряжение ТАСС.

По данным американских властей, в октябре 2019 года Гон осуществил денежный перевод на счета компании Promote Fox LLC, принадлежащей Питеру Тейлору и одному из его братьев. Тейлор проходит как один из фигурантов дела по запросу японских властей. Сумма была переведена с банковского счета в Париже двумя крупными траншами на сумму $540 тыс. и $322,5 тыс.

3 июля токийская прокуратура сделала официальное объявление, что обратилась к властям Соединенных Штатов с запросом выдать бывшего бойца американского спецназа Майкла Тейлора и его сына Питера, подозреваемых в организации побега Гона из Японии.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. С 2010 по 2018 год он занимал пост председателя совета директоров Nissan. Осенью 2018 года Гон оказался в токийской тюрьме по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. По версии следствия, он и его правая рука Грег Келли скрывали подлинные размеры доходов с целью ухода от уплаты налогов. Через полгода Гона освободили под залог, и он находился под домашним арестом.

31 декабря стало известно, что Гон покинул Японию в ящике из-под музыкальных инструментов и направился в Бейрут. По словам Гона, в прокуратуре Японии ему угрожали преследованием его семьи, если он не подпишет признание в предъявленных ему обвинениях.

Позже ливанский суд предписал бывшему топ-менеджеру не покидать территорию страны, а сам он заявил о наличии подтверждающих его невиновность документов.