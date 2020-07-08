Ветер повалил 130 деревьев и повредил 23 машины в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье ветром повалено 130 деревьев и повреждено 23 автомобиля. Об этом в среду, 8 июля, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Накануне на Московский регион обрушился дождь с ветром, порывы которого достигали 22 м/с.

«В результате в Москве произошли падения 36 деревьев, повреждены 12 автомобилей», — рассказал собеседник информагентства.

В Московской области повреждено 11 автомобилей, повалено 94 дерева и упал один рекламный щит. 500 жилых домов, в которых проживают 1,4 тыс. человек, остались без света. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Кроме того, в подмосковном Красногорске сильный ветер опрокинул торговую палатку, в результате чего пострадала женщина, а жители Москвы сняли на видео удар молнии в Останкинскую телебашню во время сильной грозы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе в ближайшие дни будет наблюдаться температурный градиент, для которого характерен разброс температур. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта.