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Голландская полиция обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах

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Фото: youtube.com/ Politie Landelijke Eenheid
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Полиция Нидерландов арестовала 6 человек после обнаружения семи транспортных контейнеров, переоборудованных в камеры пыток. Об этом в среду, 8 июля, пишет CBC.

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Контейнеры находились на складе Wouwse Plantage, расположенном к югу от Роттердама на голландско-бельгийской границе. Они были преобразованы в подобие тюремных ячеек и звукоизолированных «камер пыток» в комплекте с креслом дантиста, плоскогубцами, скальпелями и наручниками.

«Эти инструменты, скорее всего, предназначались для пыток жертв или, по крайней мере, для оказания на них психологического давления», — говорится в заявлении Национальной следственной службы полиции.

Задержанные подозреваются в похищении людей и захвате заложников.

Камеры удалось обнаружить благодаря взлому спецслужбами зашифрованной сети чата EncroChat, через который преступники транснациональной группировки получали заказы на пытки и устранение жертв. Через сеть удалось получить фото контейнеров, которые в сообщениях назывались «пыточными камерами» и «Эби» с отсылкой на голландскую тюрьму строгого режима Эббот.

Спецслужбам также удалось получить из чатов информацию о потенциальных жертвах и предотвратить тем самым их похищение.

В марте 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Известно, что люди содержались в нечеловеческих условиях — сотрудники СБУ заперли их в неработающих холодильных камерах аэропорта Мариуполя. Не менее 300 человек подверглись пыткам и истязаниям.

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