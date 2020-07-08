В Калуге обрушилась часть подпорной стены строящегося Музея космонавтики

В Калуге у строящейся второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. Циолковского произошло разрушение части подпорной стены, сообщается на сайте правительства региона 7 июля.

Кроме того, была размыта дорога для подъезда пожарных машин. Причины обрушения не сообщаются.

По словам представителей генподрядчика, работы по ликвидации последствий разрушения осложняются тем, что стену строила другая генподрядная организация.

Сейчас ведутся работы по испытанию грунтов, чтобы подготовить проектное решение по укреплению склона и строительства новой подпорной стены.

Глава региона Владислав Шапша потребовал принять экстренные меры, чтобы не допустить дальнейшее разрушение подпорной стены, а также укрепить склон.

«После первого же хорошего ливня стена продолжит разрушаться. Надо принять решение и завтра приступить к работам. Это нужно сделать не через десять дней, это нужно сделать быстро, с завтрашнего утра. Завозить грунт и выравнивать», — цитирует пресс-служба главу региона.

3 июля сообщалось, что в Калуге в городском парке на улице Марата отремонтируют арт-объект «Ротонда», который сгорел зимой. В рамках работ восстановят поврежденный сегмент и нанесут защитное покрытие.