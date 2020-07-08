СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»

Служба безопасности Украины задержала в Киеве «внештатного представителя спецслужб России», говорится в заявлении СБУ от 7 июля.

По данным украинской Службы безопасности, некий гражданин К. также являлся «куратором» руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Отмечается, что задержанный – гражданин Украины. Ему предъявлены обвинения по статье о создании террористической группировки.

Ранее в тот же день нацполиция Украины сообщила о задержании в Киеве двух граждан России, которые якобы готовились к совершению преступления.