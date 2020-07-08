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Онищенко раскритиковал формулировку «вторая волна» в отношении эпидемий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал вульгарным по отношению к эпидемиологии употребление формулировки «вторая волна», когда речь идет о распространении инфекций.

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Он подчеркнул, что о волнах говорят работники морского и речного флота, и призвал «не вульгаризировать» эпидемиологию как науку.

«Волн нет. Есть эпидемический подъем заболеваемости, пандемический подъем заболеваемости, есть единичные случаи тех или иных инфекций», — рассказал он ТАСС в среду, 8 июля.

Накануне Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для жителей России.

По его мнению, к осени в России у «большой прослойки населения» выработается иммунитет. Летом из-за ультрафиолета сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, «поэтому надо готовиться».

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