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Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачная погода, местами дожди с грозами ожидаются в Москве в среду, 8 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Воздух днем в столице прогреется до +26…+28 градусов, ночью +12.

Ветер южный, 5-10 м/с, возможны порывы до 17 м/с во время грозы.

В Подмосковье в среду столбики термометров покажут 24-29 градусов тепла. В восточных районах возможно до +33.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приходе необычного климатического явления — температурного градиента – в столичный регион.

По его словам в разных частях Московской области температуры воздуха будут сильно различаться.

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