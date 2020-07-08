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Семь детсадов построят и спроектируют в Хабаровском крае в 2020 году

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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В Хабаровском крае ведется строительство двух детских садов. Еще три начнут строить в ближайшее время, и две стройки стартуют до конца 2020 года. Об этом сообщил губернатор Сергей Фургал во время ежегодного отчета перед депутатами краевой законодательной думы.

По словам главы региона, в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» в Хабаровске и Вяземском районе завершили строительство четырех детсадов на 725 мест. Начали возводить два сада в Гаровке и Мирном.

До конца года стартует строительство трех учреждений в селе Матвеевка в Хабаровском районе, поселке Литовко в Амурском районе и в Комсомольске-на-Амуре. Также до конца года необходимо начать две стройки в селе Циммермановка в Ульчском районе и в селе имени Полины Осипенко.

Кроме того, в плане региональных властей до конца года построить две школы в селе Найхин в Нанайском районе и в Волочаевском городке в Хабаровске, пишет ИА AmurMedia.

В конце мая сообщалось, что в 54 муниципалитетах Хабаровского края реконструируют общественные места. Их благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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