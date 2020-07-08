Тимошенко рассказала о «жестоком обмане» украинцев

Украинцы должны понять, что на президентских выборах в 2019 году их жестоко обманули, и пришедшие к власти люди — несамостоятельные марионетки. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Депутат отметила, что ее фракция готовит антикризисный план, чтобы вывести страну из того состояния, в котором она сейчас пребывает. Тимошенко посетовала на то, что Украина сама ничего не производит и не выращивает, импортируя из-за рубежа фрукты, овощи и даже картошку.

«Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах… Нужно понимать, что сегодня делают со страной», — указала она 5 июля.

В январе бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна превратилась в сырьевой придаток.

При этом глава Союза селянства Украины Иван Томич отмечал, что страна катастрофически зависима от импорта продовольственной продукции.