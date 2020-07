Племянница Трампа заявила о его жульничестве с экзаменами

Племянница американского президента Мэри Трамп в своих мемуарах рассказывает, что Дональд Трамп с детства демонстрировал готовность обманывать, и даже экзамены за него сдавал другой человек. Это следует из опубликованных 7 июля в СМИ отрывков ее книги.

«Ложь стала, прежде всего, способом убедить окружающих, что он лучше, чем есть на самом деле», — цитирует ее CNN.

Так, по словам Мэри Трамп, всё детство домашние задания вместо Дональда Трампа делала его старшая сестра Мэриэнн. А поступив в Университет Пенсильвании, действующий лидер нашел приятеля, который за денежное вознаграждение сдавал вместо него экзамены.

Кроме того, племянница президента США назвала его социопатом и обвинила в гордыне и невежестве. По ее словам, это является результатом воспитания его отца — Фреда Трампа.

Ранее в этот день в Белом доме книгу Мэри Трамп назвали лживой.

Мэри Трамп является дочерью старшего брата Трампа — Фреда Трампа – младшего, который скончался в 1981 году после сердечного приступа. Ее книга «Слишком много и никогда не хватает: Как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) выйдет 14 июля.

Ожидается, что в ней племянница американского лидера, в числе прочего, обвинит своих дядю и деда в причастности к смерти ее отца.