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Глава Пентагона отчитался об «успешном сдерживании» России

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Фото: Global Look Press/Ssgt. Jack Sanders/Dod
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За прошедший год Пентагон «сдержал» агрессивные действия России и Китая, заявил шеф Пентагона Марк Эспер, представляя доклад о своей деятельности на посту министра обороны США за год.

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«За прошедший год министерство… сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая», — говорится в заявлении Эспера на сайте Пентагона.

Также успехом ведомства министр назвал поддержание «лидирующей роли» США, проведение антитеррористических операций, «сохранение свободы мореплавания» в Персидском заливе и Южно-Китайском море.

27 июня глава комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адам Смит предложил внести в оборонный бюджет страны расходы в $3,8 млрд на «сдерживание России». Ранее на эти цели и поддержку программы «Европейская инициатива сдерживания» были выделены $6,5 млрд, а затем $5,9 млрд.

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