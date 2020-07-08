Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

В международном аэропорту Южно-Сахалинск совершил аварийную посадку самолет, следовавший в Петропавловск-Камчатский из Владивостока.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аврора».

«Самолет запросил аварийную посадку. Посадка совершена благополучно», — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта в среду, 8 июля.

В настоящее время все пассажиры находятся в зале ожидания аэропорта. В пресс-службе отметили, что авиакомпания предоставит им другое воздушное судно. Вылет в Петропавловск-Камчатский предварительно запланирован после 12:00 (04:00 мск).

Причина аварийной посадки не сообщается.

Накануне пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе. Самолет летел из Екатеринбурга.

22 июня в Красноярске экстренно сел борт ATR-42, который выполнял рейс из Северо-Енисейска, никто из пассажиров не пострадал. Причиной инцидента стали технические неполадки.