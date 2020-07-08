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Розничная выручка в России приблизилась к докризисному уровню

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В июне объем розничной выручки в России приблизился к докризисному. Об этом свидетельствует статистика, которую собрала компании «Платформа ОФД» — оператор фискальных данных кассовых аппаратов — и проанализировали «Известия». Выручка продуктовых магазинов подросла на 5–7% по сравнению с июнем прошлого года. На 11% вырос за год оборот строительных и хозяйственных товаров. Вместе с тем серьезно просела сфера услуг: общая выручка упала по сравнению с прошлым июнем на 35%, а доход ресторанов и кафе — почти вдвое. Подробнее о текущем состоянии российской розничной торговли — в новом выпуске газеты «Известия» и на портале IZ.RU.

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