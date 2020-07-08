Стали известны причины конфликта Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Королевский биограф Том Куинн раскрыл новые подробности о конфликте герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и герцогини Сессекской Меган Маркл.

По его словам, супруга принца Гарри некоторое время назад устроила скандал из-за того, что сотрудник Букингемского дворца не выполнил ее поручение, так как работает непосредственно на Миддлтон.

Куинн отметил, что инцидент вызвал негодование Меган, которая якобы раскричалась и начала топать ногами.

Сама Кейт, ставшая свидетельницей неприятной сцены, встала на сторону своего работника, пишет 7 июля Daily Mail.

Это биограф назвал «последней каплей» для Маркл. По его словам, именно после этого герцогиня Сассекская захотела покинуть королевскую семью.

Ранее британские СМИ неоднократно рассказывали о конфликте Маркл и Миддлтон, а также их супругов принца Гарри и принца Уильяма соответственно.

В 2018 году издание The Sun сообщило, что Гарри обвинил брата в разрушении его отношений с супругой.

Позднее слухи о конфликтах в британской королевской семье из-за Маркл появлялись регулярно.

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи и вскоре сложили с себя полномочия и покинули Британию.