Стали известны причины конфликта Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Королевский биограф Том Куинн раскрыл новые подробности о конфликте герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и герцогини Сессекской Меган Маркл.
По его словам, супруга принца Гарри некоторое время назад устроила скандал из-за того, что сотрудник Букингемского дворца не выполнил ее поручение, так как работает непосредственно на Миддлтон.
Куинн отметил, что инцидент вызвал негодование Меган, которая якобы раскричалась и начала топать ногами.
Сама Кейт, ставшая свидетельницей неприятной сцены, встала на сторону своего работника, пишет 7 июля Daily Mail.
Это биограф назвал «последней каплей» для Маркл. По его словам, именно после этого герцогиня Сассекская захотела покинуть королевскую семью.
Ранее британские СМИ неоднократно рассказывали о конфликте Маркл и Миддлтон, а также их супругов принца Гарри и принца Уильяма соответственно.
В 2018 году издание The Sun сообщило, что Гарри обвинил брата в разрушении его отношений с супругой.
Позднее слухи о конфликтах в британской королевской семье из-за Маркл появлялись регулярно.
8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи и вскоре сложили с себя полномочия и покинули Британию.