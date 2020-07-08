Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Названа причина преобладания числа замужних женщин над женатыми мужчинами
Происшествия
Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о необычном климатическом явлении
Общество
В Госдуме предложили разрешить водителям предъявлять СТС в электронном виде
Наука
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами

0
Фото: Global Look Press/USN, MC1, USN/ZUMAPRESS.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил 8 июля, что утверждения о якобы сговоре России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют доказательств.

Исключение исправил: талибов выведут из черного списка ООН после переговоров
С части движения санкции могут быть сняты чуть раньше

«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.

Он подчеркнул, что уровень защиты американских военных в Афганистане всегда высок, «независимо от того, платят русские талибам или нет». При этом Маккензи отметил, что появившаяся информация его всё равно тревожит.

26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению «Талибан» вознаграждения за противодействие США в Афганистане. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».

Американский президент Дональд Трамп назвал статью NYT фейком, а МИД России объяснили публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».

Впоследствии содержание публикаций опровергли и сами талибы. По их словам, сообщения о сговоре запущены спецслужбами Кабула, чтобы нанести урон мирному процессу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020