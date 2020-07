Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил 8 июля, что утверждения о якобы сговоре России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют доказательств.

«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.

Он подчеркнул, что уровень защиты американских военных в Афганистане всегда высок, «независимо от того, платят русские талибам или нет». При этом Маккензи отметил, что появившаяся информация его всё равно тревожит.

26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению «Талибан» вознаграждения за противодействие США в Афганистане. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».

Американский президент Дональд Трамп назвал статью NYT фейком, а МИД России объяснили публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».

Впоследствии содержание публикаций опровергли и сами талибы. По их словам, сообщения о сговоре запущены спецслужбами Кабула, чтобы нанести урон мирному процессу.