Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России.

Видеовыступление защитника 7 июля в Telegram опубликовала телеведущая Ольга Скабеева.

По словам Пашаева, его доходы могут провоцировать недовольство «у всех», так как если в России есть тройка самых богатых адвокатов, то он занимает среди них второе место.

«Второй — это я. Самый высокооплачиваемый!» — заявил Пашаев.

При этом конкретные суммы своих гонораров он не озвучил, но заверил, что работает «на результат, а не на публику».

8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, актер травм не получил.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

3 июля Пашаев сообщил, что Ефремов не признает себя виновным в совершении ДТП, а через несколько дней заявил о «частичном» нахождении актера за рулем.