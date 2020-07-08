Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Названа причина преобладания числа замужних женщин над женатыми мужчинами
Происшествия
Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о необычном климатическом явлении
Общество
В Госдуме предложили разрешить водителям предъявлять СТС в электронном виде
Наука
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Сюжет:

Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами

0
Фото: агентство городских новостей Москва
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России.

Гражданин подследственный: получит ли Михаил Ефремов реальный срок
Матери погибшего в аварии Сергея Захарова еще не сказали, что она лишилась сына

Видеовыступление защитника 7 июля в Telegram опубликовала телеведущая Ольга Скабеева.

По словам Пашаева, его доходы могут провоцировать недовольство «у всех», так как если в России есть тройка самых богатых адвокатов, то он занимает среди них второе место.

«Второй — это я. Самый высокооплачиваемый!» — заявил Пашаев.

При этом конкретные суммы своих гонораров он не озвучил, но заверил, что работает «на результат, а не на публику».

8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, актер травм не получил.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

3 июля Пашаев сообщил, что Ефремов не признает себя виновным в совершении ДТП, а через несколько дней заявил о «частичном» нахождении актера за рулем.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020