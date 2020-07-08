Сын Бари Алибасова назвал диагноз продюсера

У продюсера Бари Алибасова обнаружены необратимые нарушения в коре головного мозга, сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

В беседе с Пятым каналом 7 июля мужчина рассказал, что в настоящее время продюсер переведен в психиатрическую больницу № 1 им. Н. Алексеева в Москве. Врачи оценивают его шансы на полное выздоровление и приведения сознания в норму в 2%.

По словам Алибасова-младшего, его отец был при смерти после отравления. Его сначала «откачали» в наркологической клинике в Сокольниках, а затем перевели в главную наркологическую больницу столицы.

«Там его тело полностью почистили, но обнаружили, что есть необратимые нарушения коры головного мозга. Поставили диагноз корсаковский психоз», — сказал он.

Данный диагноз характерен для людей, злоупотребляющих алкоголем. Болезнь проявляется в виде расстройства памяти.

Сын Алибасова добавил, что отец пробудет в больнице до августа, а затем отправится на реабилитацию в Калининград, где проведет порядка двух лет.

В июне продюсер Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. Вскоре в Сети появились кадры странного поведения Алибасова – продюсер опустился на колени перед адвокатом.

В прошлом году он был госпитализирован после того, как выпил чистящее средство для труб «Крот».