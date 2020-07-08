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Капитана «Арсенала» Комбарова отстранили на три игры за оскорбление судей

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Полузащитник и капитан тульского ФК «Арсенал» Кирилл Комбаров отстранен на три матча за недостойное поведение во время игры «Тинькофф Российской премьер-лиги» против столичного «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) во вторник, 7 июля.

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Решение о временной дисквалификации Комбарова принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Это наказание не учитывает автоматическую дисквалификацию за удаление с поля за вторую желтую карточку.

Помимо этого, как пишет НСН, футболисту предстоит заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. За ряд нарушений финансовые санкции применены и к самим командам: «Арсенал» оштрафован на 100 тыс. рублей, «Динамо» — на 150 тыс. рублей.

Матч «Арсенал»–«Динамо» прошел 4 июля в Москве и завершился победой «Арсенала» со счетом 1:0. Во время удаления с поля Кирилл Комбаров прикрыл ладонью рот и сказал несколько оскорбительных фраз в адрес судей.

1 июля сообщалось, что главный тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко отправлен в отставку. Решение было принято по итогам матча 25-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» против грозненского «Ахмата», в котором туляки уступили со счетом 1:3.

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