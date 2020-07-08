Фестиваль «Архстояние» в Калужской области отложили до сентября

Фестиваль ландшафтного дизайна и современного искусства «Архстояние», который проходит в арт-парке Николо-Ленивец в Калужской области, переносится. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «Вконтакте».

«До сих пор нет инструкций от Роспотребнадзора по массовым мероприятиям, мы не хотим вас подвести, и поэтому переносим все на 4-6 сентября», – говорится в публикации.

Однако организаторы не исключают, что и эти даты придется перенести, передает газета «Весть». Сообщается, что всем, кто приобрел билеты на фестиваль, отправлены письма на почту.