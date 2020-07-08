Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Источник рассказал о возможном мотиве Сафронова
Происшествия
Удар молнии в Останкинскую башню попал на видео
Наука
Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу домашних животных
Армия
Поставки С-500 «Прометей» в войска начнутся в ближайшие годы
Культура
Барабанщик The Beatles Ринго Старр отмечает 80-летие

Фестиваль «Архстояние» в Калужской области отложили до сентября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фестиваль ландшафтного дизайна и современного искусства «Архстояние», который проходит в арт-парке Николо-Ленивец в Калужской области, переносится. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «Вконтакте».

«До сих пор нет инструкций от Роспотребнадзора по массовым мероприятиям, мы не хотим вас подвести, и поэтому переносим все на 4-6 сентября», – говорится в публикации.

Однако организаторы не исключают, что и эти даты придется перенести, передает газета «Весть». Сообщается, что всем, кто приобрел билеты на фестиваль, отправлены письма на почту.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020