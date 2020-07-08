Экс-сотрудников Минпромторга заподозрили в мошенничестве на 110 млн рублей

МВД РФ возбудило 30 июня уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах в отношении бывших сотрудников Минпромторга в связи с двумя госконтрактами на общую сумму более 100 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в 2011 году ведомство заключило их с ООО «ТД «Рязанский станкостроительный завод» (ООО «ТД «РСЗ»).

Согласно этим контрактам, к лету 2013 года подрядчики должны были разработать несколько моделей станков для изготовления запорной аппаратуры продуктопроводов и сложной обработки внутренних и внешних изогнутых керамических деталей.

Исследования и разработки велись в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база», реализация которой проходила в 2007–2011 годах.

По данным следствия, неустановленные должностные лица ведомства сфальсифицировали акт сдачи-приемки работ, оборудование так и не запустили в серийное производство.

Ущерб государству от этих махинаций составил около 110 млн рублей, отметил собеседник издания.

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Высокоточный расчет: экс-сотрудников Минпромторга подозревают в афере на 110 млн