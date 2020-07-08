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Пожар возник в пятизвездочной гостинице Radisson в Грузии

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Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
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В грузинском регионе Кахетия загорелся пятизвездочный отель Radisson Collection. Об этом в среду, 8 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудницу заведения.

«Возник пожар, эвакуируют людей. Никто не знает, что произошло», — рассказала собеседница агентства.

Гостиница находится в селе Цинандали. Отмечается, что эвакуация началась после обнаружения сильного задымления, причины которого пока не известны.

На место происшествия прибыли пожарные.

7 июля в Москве было ликвидировано возгорание на крыше здания НИИ биохимии.

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