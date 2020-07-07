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В Калининграде задержали вербовщиков террористической группировки

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Калининграде четверых вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщила представитель регионального ведомства Екатерина Исправникова.

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Участники преступной группировки вели идеологическую подготовку трудовых мигрантов, которые приезжали в регион из центральной Азии, для дальнейшей их переправки в зону боевых действий. Задержанные взяты под стражу.

«Выявлена и пресечена преступная деятельность членов законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ. — Ред.)», — цитирует Исправникову «Новый Калининград» во вторник, 7 июля.

В ходе обысков в квартире у задержанных были найдены экстремистская литература, флаги и атрибутика террористической организации. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее во вторник ФСБ сообщила о задержании в Крыму трех главарей и четырех членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

Задержанные придерживались доктрины создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и свержения действующей власти. Они вербовали в свои ряды мусульман Крыма.

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