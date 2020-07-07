Фасады Лоухской школы отремонтируют в Карелии

Лоухская средняя общеобразовательная школа в Карелии объявила аукцион на утепление фасадов. По данным на сайте госзакупок, работы на объекте обойдутся почти в 21 млн рублей.

Денежные средства учреждение изыскало из собственного бюджета, сообщает ИА «Карелinform». Согласно проектной документации, за указанную сумму будет произведен ремонт фасадов здания на улице Ю. Жаровина. Работы должны быть завершены до 30 августа 2020 года.

Напомним, в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске возводят школу на 1350 мест, которая станет самой большой в Карелии и позволит ликвидировать вторую смену в школах № 43 и 46. Новое учреждение появится в районе Скандинавского переулка.