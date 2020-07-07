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Арестованного по делу о госизмене Сафронова поместят в СИЗО «Лефортово»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Советник генерального директора «Роскосмоса» по информационной политике Иван Сафронов, арестованный по делу о госизмене, будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах 7 июля.

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«Сафронова сейчас доставят в «Лефортово. Там он будет помещен на карантин», — сказано в сообщении агентства.

О задержании сотрудника сообщили ранее во вторник в «Роскосмосе».

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам он на допросе не признал свою вину.

Адвокат Олег Елисеев заявил, что ФСБ планирует предъявить Сафронову обвинение 13 июля.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

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